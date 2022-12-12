Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, emniyete gidip teslim oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde Mehmet Ali Ersoy (38), birlikte içki içtiği arkadaşı Yunus D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Yunus D.., cinayeti itiraf etti.

Olay, Erenler Mahallesi'ndeki Çatal Çeşme Sokak'taki bir evde meydana geldi. Sütçüler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bu sabah gelen Yunus D., birlikte alkol aldığı arkadaşı Mehmet Ali Ersoy ile aralarında tartışma çıktığını ve onu bıçakla öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Ali Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus D. gözaltına alınırken, Mehmet Ali Ersoy'un cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-12-12 13:48:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.