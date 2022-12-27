Isparta'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, takla atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün Senirkent ilçesine bağlı Başköy yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Yavuz'un (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet Arif Taşdemir ve İbrahim Yılmaz Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Yılmaz Yavuz, Alihan Balım (20) ve Bayram Kızıl (20) ise ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taşdemir ve Can'ın cansız bedenleri de morga konuldu.

İbrahim Yılmaz Can'ın Senirkent'te taksici olduğu, Mehmet Arif Taşdemir'in ise ilçeye bağlı Büyükkabaca beldesinde çay ocağı işletmeciliği yaptığı belirtildi. Yılmaz ile Taşdemir'in cenazelerinin bugün memleketlerinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Yılmaz Yavuz, Bayram Kızıl ve Alihan Balım'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-12-27 12:29:49



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