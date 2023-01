Burdur'da sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)BURDUR'da, battaniyeye sarılı halde sokakta bulunarak, Isparta'da tedaviye alınan yenidoğan kız bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Bebeğin DNA testi sonucuna göre aileye verilmesi veya devlet korumasına alınmasının kararlaştırılacağı belirtildi.

Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bebek gördü. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Bebek, ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze konulan kız bebek, tedaviye alındı. Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğunu belirledi. Olaydan 1 gün sonra gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y., ifadesinde, bebeğin nikahlı eşinden olduğunu belirtti. Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

DURUMU STABİL

SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Şengeze, bebeğin sağlık durumunu sürekli takipte olduklarını ve şu an gelişmelerin iyi yönde ilerlediğini belirtti. Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ancak bir süre daha yenidoğan servisinde tedavisine devam edileceğini aktaran Şengeze, "Şimdi durumu stabil ama henüz taburcu olmaya hazır değil" dedi.

BAKANLIĞA RAPOR EDİLDİ

M.Y.'nin dünyaya getirdiği bebeğin nikahlı eşinden olup olmadığı, DNA testinden sonra belirlenecek ve ardından kimlik düzenlenecek. Hastane yönetimi, bebeğin sağlığının yanı sıra durumuyla da yakından ilgileniyor. Bebeğin durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da rapor edildi. Çocuğun kimliği çıktıktan sonra aileye mi verileceği yoksa bakanlık tarafından devlet korumasına mı alınacağı, netleşmiş olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2023-01-03 14:11:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.