SMA'lı Arya bebeğin tedavi kampanyasında yüzde 50'ye yaklaşıldı



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan 4 aylık Hafize Arya Eryılmaz'ın tedavisinde gereken 34 milyon lira için valilik onaylı kampanya ile yüzde 49,6'sı toplanabildi. Baba Emin Eryılmaz, "İlaç için süremiz gün geçtikçe daralıyor" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde laboratuvar teknikeri Emin Eryılmaz ve özel okulda okul öncesi öğretmeni eşi Cennet Eryılmaz, 27 Ağustos'ta dünyaya gelen bebekleri Hafize Arya'nın 25 günlükken hareketlerinde olumsuzluk fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Hafize Arya'ya, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Hastalığın yurt dışında tedavisi ile ilacın toplam maliyetinin 34 milyon lira olması nedeniyle çiftin yakınları tarafından kampanya başlatıldı.

'1 AYIMIZ KALDI'

Emin Eryılmaz, 14 Aralık 2022'de Isparta Valiliği onayıyla başlatılan kampanyada, paranın yüzde 49,6'sını toplayabildiklerini söyleyerek, "İlk 6 ay içinde almamız gereken bu ilaç için süremiz gün geçtikçe daralıyor. Normalde 27 Ocak hedeflenmişti. Şimdi son 1 ayımız kaldı. Kampanya da hız kazandı. Yarıya ulaştık. İl merkezi ve ilçelerde destek kampanyaları devam ediyor. Çevre illerimizin de desteğiyle geri kalan yüzde 50'yi beraber bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-01-13 10:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.