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Mahkeme başkanı, eş katilinin 'Emniyeti yanlışlıkla açıldı' dediği tabancayı salona getirtti

DHA

Mahkeme başkanı, eş katilinin 'Emniyeti yanlışlıkla açıldı' dediği tabancayı salona getirtti


Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, eşi Yadigar Işık'ı (40) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Sezer Işık'ın (38) "Tabancanın emniyeti belimden çekerken açılmış. Tetik elime değince patladı" sözleri üzerine adli emanetten duruşma salonuna getirttiği tabancayı inceleyen mahkeme başkanı, emniyet tertibatının kolay açılmadığını tutanağa geçirdi.
Olay, geçen yıl 2 Ekim'de, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. Sezer Işık, ormandaki ağılda tartıştığı eşi Yadigar Işık'a tabancayla ateş etti. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralı halde hastaneye götürülen Işık, hayatını kaybetti. Jandarma olay yerinden kaçan Sezer Işık'ı ise Isparta-Eğirdir kara yolu mevkisinde yakalayıp gözaltına aldı. Sezer Işık, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
'KASTIM YOKTU, KAZARA VURULDU'
Sezer Işık hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sezer Işık, tarafların avukatları hazır bulunurken, Yadigar Işık'ın kuzeni ve yeğeni dışında katılan olmadı. Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından savunması için sanık Sezer Işık'a söz verdi. Öldürdüğü eşiyle 18 yıldır evli olduklarını, 3 çocuklarının olduğunu, arada sırada küçük tartışmalar yaşandığını, aralarında geçimsizlik bulunmadığını söyleyen Işık, şunları kaydetti: 
"Olay günü yaylaya gidiyorduk. Ben traktörle arkadan gelirken, eşimle oğlum motosikletle önden gidiyor ve yol üzerinde bulunan taşları temizliyordu. Biraz ilerlediğimde eşim ve oğlumun durmuş olduklarını, 5 yıldır hasım olduğum M.M. ile karşı karşıya geldiklerini gördüm. Beni gördükten sonra yürüdüler. Ağıla geldiğimizde eşime 'Sen benim küs olduğum adamla ne konuşuyordun' diye sordum. Bunu sorunca eşim üzerime yürüyerek 'Sen ne demek istiyorsun ben kimseyle konuşmuyordum. Sen bana suç mu atmak istiyorsun?' diye tepki gösterdi. Belimde silah vardı ve ben onu alacağını sanarak hemen belimdeki tabancayı çıkardım. Eşim bu defa 'Beni mi vuracaksın? Sen vuramazsın ver ben vurayım kendimi' deyip silahı namlusundan tuttu. Vermemek için direnirken tabancadan şarjör düştü. Eşimin eli namluda benim elim kabzada boğuşmaya devam ediyorduk. Şarjörü tekrar yerine taktım ve sonra silah bir anda patladı. Eşim elinden yaralanmıştı. Ben ağır yaralandığının farkında değildim. Herhangi bir kastım yoktu, kazara vuruldu. Çocuklarım bağırmaya başladı. Ben kendilerine ambulans çağırmalarını, köye haber vermelerini söyleyip olay yerinden ayrıldım. Benim köyde kimsem yok, eşimin sülalesi kalabalık, bu yüzden bana zarar verebilirler diye gittim. Daha sonra jandarmaya teslim oldum. Eşimin öldüğünü orada öğrendim. Kasten öldürmek istesem bunu çocuklarımın yanında yapmazdım."
SİLAH SALONA GETİRİLDİ
Mahkeme başkanının "Silahı belinden çıkardığın esnada emniyet nasıl açıldı? Namluya mermi nasıl verildi" sorusu üzerine sanık Işık, "Emniyet belimden silahı çekerken açılmış. Mermiyi de 1 gün öncesi gece namluya vermiştim ama unuttum. Tetik elime değince patladı" dedi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, tabancanın adli emanetten getirilmesini ve emniyet tertibatının kolaylıkla açılıp açılmadığının belirlenmesini istedi. Getirilen tabancayı başkan önce kendisi inceledi ardından sanık ve müşteki avukatlarına inceletti. Emniyet tertibatının kolay açılmadığı belirlenerek, tutanağa geçirildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayın tanığı 14 ile 16 yaşlarındaki 2 çocuğun sonraki celseye getirilmelerine karar verip duruşmayı erteledi.
'KADIN CİNAYETLERİ OLMASIN, İSTİYORUZ'
Duruşma sonrası DHA'ya açıklama yapan müşteki avukatı Arif Ersoy, "Bu, bizim kanayan bir yaramızdır. Maalesef Anadolu'da eğitimsiz insanlarımız, kadını önce hanım diye alıyor sonra da öldürüp kuyuya atıyor. Bu görmüş olduğumuz duruşma da buna en büyük örnektir. Mahkememiz titizlikle bu olayı araştırıyor. Ancak kamuoyumuz da bu konuda oldukça duyarlı olmak zorunda. Biz bu konuda tarafız, ülkemizde kadın cinayetleri olmamasını istiyoruz. Anlaşamıyorsan boşanırsın. Kafasına ya da kalbine bir kurşun sıkarak onu bir çukura atmazsın. Maktulün hak ve çıkarlarının ve yaşam hakkının bir kurşuna bağlı olmadığını savunmak için burada bulunuyoruz. 'Kader' deyip bazı şeylerden vazgeçmemek lazım. Kadınlarımızın yaşam hakları kocalarının parmakları ucunda olmamalı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-01-19 09:34:04

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