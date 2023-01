Burdur'da sokağa terk edilen bebek, devlet korumasında

Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)BURDUR'da sokakta battaniyeye sarılı bulunup, sevk edildiği Isparta'daki hastanede tedaviye alınan bebek, 1 ay sonra taburcu edildi. Kız bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Karacaören köyünde, geçen yıl 19 Aralık'ta, hayvanlarına bakmak için dışarı çıkan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, evinin önünde battaniyeye sarılı bebek gördü. İhbarla gelen sağlık ekiplerce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen kız bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. İlk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen bebek, burada kuvöze konulup, tedaviye alındı. Jandarma, bebeği dünyaya getirip, sokağa terk eden kişinin, M.Y. olduğunu belirledi. Olaydan 1 gün sonra gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y., ifadesinde, bebeğin nikahlı eşinden olduğunu belirtti. Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan bebek, hastane yönetimince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline verildi.

İl Müdürü Yakup Kütük, dün akşam taburcu edilen bebeğin daha önceki geçici koruma kararı gereği yetkililerden teslim alındığını belirterek, "Bebek şimdi bizim muhafazamız altında. Durumu gayet iyi. Aileden DNA örneği alındı. Biyolojik anne- babasının tespit edilmesi, ailenin yaşadığı yerde bebeğe gerekli yaşam şartları sağlayabilmesi, annenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak. Bu bilgiler ışığında mahkeme, çocuğun devlet güvencesi altına mı alınacağına yoksa anne babaya mı teslim edeceğine karar verecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

