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Rabia'nın öldüğü kazada sürücüye beraat; asli etken köpeklerin saldırısıymış

DHA

Rabia'nın öldüğü kazada sürücüye beraat; asli etken köpeklerin saldırısıymış


Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup, yola fırlayan üniversiteli Rabia Kallı'ya (20) çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Ahmet Y., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Kararda Rabia Kallı'nın tali kusurlu, başıboş köpeklerin saldırısının asli etken, sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu kaydedildi. 
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, geçen yıl 5 Mart akşamı, arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken, köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Ahmet Y.'nin kullandığı hafif ticari araç ise Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, tedavisinin 7'nci gününde yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle Isparta 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Kazaya ilişkin Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin verdiği raporda; Rabia Kallı'nın tali kusurlu, korkmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısının asli etken, sürücü Ahmet Y.'nin de kusursuz olduğu belirtildi. Kallı ailesinin avukatları ise rapora itiraz etti. Hazırlık soruşturması kapsamında alınan raporda Rabia Kallı'nın asli kusurlu, sürücü Ahmet Y.'nin hız yaptığı için tali kusurlu bulunduğunu ve her 2 raporun birbiriyle çeliştiğini kaydeden avukatlar, haziranda görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan yeni rapor alınması talebinde bulundu. Hakim ise bu talebi reddedip, duruşmayı erteledi.
BERAAT KARARI
Davanın dün görülen karar duruşmasında hakim, tarafların avukatlarına rapor hakkındaki görüşlerini sordu. Davacı vekili, raporu kabul etmediklerini belirterek, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Hakim, raporlar doğrultusunda sanık Ahmet Y.'nin üzerine atılı suçtan beraatine karar verdi.
KARARA İTİRAZ, BELEDİYEYE DAVA
Kallı ailesinin avukatı Ferhat Taşbinar, duruşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada, karara itiraz edeceklerini belirtti. Sokak köpeklerine yeterli önlem almadığı gerekçesiyle Isparta Belediyesi aleyhine dava açacaklarını kaydeden Taşbinar, "Bundan sonraki süreçte öncelikle mahkeme kararına itiraz edip dosyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesini ve üst mahkemece kararın incelenmesini sağlayacağız. Ayrıca önceki açıklamalarımızda belediyeye karşı dava yoluna gideceğimizi söylemiştik. Şu ana kadar dava açmadık, çünkü mahkemenin kararını beklemiştik. Mahkemece de dosyada karar verildiği için belediye ve ilgili kuruluşlara karşı öncelikle başvuru sürecimizi tamamlayıp dava yoluna da gideceğiz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-01-25 11:21:48

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