Fırtınada uçan tabelanın üzerine düştüğü Yiğit yaralandı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, fırtına nedeniyle iş merkezinin dış cephesinden sökülen tabela, meydanda yürüyen İsmail Yiğit Tığlı'nın (18) üzerine düştü. Yaralanan Tığlı, hastanede tedaviye alındı.

Isparta'da saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye iş merkezinde asılı, yabancı dil eğitimi verilen kursa ait tabela, fırtınada uçtu. Dış cephesinden sökülen tabela, meydanda yürüyen İsmail Yiğit Tığlı'nın üzerine düştü. Tığlı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tığlı, tedaviye alındı.

Öte yandan Kepeci Mahallesi 1226 Sokak'ta bulunan evin garaj çatısındaki tente, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek park halinde olan otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-01-27 15:49:30



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