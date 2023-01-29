Site yöneticisini kemerle boğarak öldüren şüpheli adliyede 

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da, emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan site çalışanı Süleyman Ç., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Fatih Mahallesi´nde bulunan sitenin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan´ı otoparkta hareketsiz halde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Erdoğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Ç.'yi gözaltına alındı. Süleyman Ç.'nin, site yöneticisi ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı, bu nedenle Hüseyin Cahit Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü belirtildi. Süleyman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-01-29 17:39:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.