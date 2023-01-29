Site yöneticisini kemerle boğarak öldüren şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Isparta´da, emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan site çalışanı Süleyman Çelik, tutuklandı. (DHA)Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-01-29 19:33:43



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