Site yöneticisini kemerle boğarak öldüren şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI
Isparta´da, emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan site çalışanı Süleyman Çelik, tutuklandı. (DHA)Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-01-29 19:33:43
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