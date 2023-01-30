Site yöneticisini öldürüp, akaryakıt istasyonuna mesaiye gitmiş

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) kemerle boğarak öldüren Süleyman Çelik'in (49), cinayet sonrası çalıştığı akaryakıt istasyonuna gidip, mesaiye başladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından burada gözaltına alınan Çelik'in, cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Yusuf Han Konakları'ndaki sitenin otoparkında meydana geldi. Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zaman zaman aynı sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Çelik'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından cinayeti itiraf eden Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay günü site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın yanına giden Süleyman Çelik'in para istediği, iş yüzünden ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik'in, Hüseyin Cahit Erdoğan'ı darbettiği, ardından kemerle boğarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaşan Çelik'in çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek mesaiye başladığı, bir süre sonra polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün öğle vakti Halıkent Camii'nde kılınan namaz sonrası Halife Sultan Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-01-30 16:16:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.