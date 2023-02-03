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Işın Karaca'dan SMA hastası Arya bebek için destek çağrısı

DHA

Işın Karaca'dan SMA hastası Arya bebek için destek çağrısı


Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan 5 aylık Hafize Arya Eryılmaz'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla destek istedi.
Emin ile Cennet Eryılmaz çiftinin bebekleri, SMA Tip1 hastası Hafize Arya'nın yurt dışında tedavisi için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası, devam ediyor. Bağışçıların desteğiyle ailenin ihtiyacı olan paranın yüzde 90'a yakını, tamamlandı. Arya bebeğin 10 gün içinde Almanya'ya tedaviye gitmesi amacıyla Ispartalılar, kampanyaya büyük destek verdi.
Kampanyaya destek verenler arasında, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen ve şarkıcı Işın Karaca da yer aldı. Davraz Kayak Merkezi'nde Işın Karaca ve Başdeğirmen, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Binlerce kişinin takip ettiği ve destek verdiği canlı yayına şehir dışında bulunan Başkan Başdeğirmen de çevrim içi katıldı.
Sömestiri Isparta'da geçirdiklerini söyleyen Işın Karaca, Arya bebeğin kampanyasına destek talebinde bulundu. Karaca, "Azı, çoğu yok bu işin. Kalan miktarı bitirirsek 2 gün içinde bebeğimizi Almanya'ya tedaviye gönderebiliyoruz. Toplanan para sadece Arya'nın tedavisinde kullanılacak" dedi.
Arya'nın annesi Cennet Eryılmaz ise "Arya her zaman bereketli, şanslı bir bebek oldu. Şansımıza da Işın hanım şehrimize gelmiş, bizi çevirmedi. Kızım için güçlü olmaya çalışıyorum. Çünkü onun anne ve babası olarak bize ihtiyacı var. Ona hiçbir zaman gözyaşlarımızı göstermiyoruz. Çok şükür, hareketlerinde geri kazanımlar var. 25'inci günden itibaren hareketleri kesilmişti. Kolları, bacağı oynamaz haldeydi. Bana güç veriyor, hareketleri geri gelmeye başladı. Ülkemizde uygulanan ilaç Arya'ya çok iyi geldi ama bu ilaç sadece kaslarının gerilememesi, hastalığın ilerlemesini durduran bir ilaç. Bizim kesin çözümümüz Almanya´da alacağımız ilaç. Isparta Arya'yı çok sahiplendi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-02-03 12:27:32

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