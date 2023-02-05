Davraz Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi sömestir boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Davraz'da 26 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve kızak yaparak, eğlendi.

Davraz Kayak Merkezi'nde 15 Ocak'taki kar yağışının ardından tüm pistler açıldı. Tesisler bölgesinden başlayarak pistlerde kar kalınlığı 78 santime ulaştı. Sömestirle birlikte merkez Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiyle dolup taştı. 4 yıldızlı ve 280 yataklı, 120 yataklı ve 55 yataklı olmak üzere 3 otelin bulunduğu merkeze gelenler, 26 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve kızak yaparak, eğlendi. Kayak merkezi içerisinde jandarma arama kurtarma timleri ve 112 acil sağlık personeli de hazır bekledi.

DAVRAZ 20 GÜNDE 90 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Davraz Kayak Merkezi'nde bir dizi incelemede bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'ne sömestir boyunca hafta sonları günlük 2 bine yakın araç girişi olduğunu belirterek, günlük yaklaşık 8 bin ziyaretçinin Davraz'a geldiğini söyledi. Vali Baruş, "Türkiye'deki diğer kayak merkezleri henüz sezonu açmamışken biz 15 Ocak'ta doğal karla kayak merkezini kış turizmine açtık. O günden beri yoğun bir kullanım var. 20 günde yaklaşık 90 bin ziyaretçimizi ağırladık. Geçen yılki 265 bin ziyaretçi sayımızı bu yıl geçeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda kar kalınlığı 78 santimetre civarlarında, oteller bölgesi dahil her tarafta kızak, snowboard ve kayak sporu yapılabiliyor. Mekanik tesislerimiz gayet yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yıl mekanik tesislerimize t-bar ve yürüme bandı da ekledik. Yeni kayak öğrenen çocuklarımız, gençlerimiz 165 metre uzunluğundaki yürüme bandını yoğun olarak kullanıyor, çok güzel bir alan kayak öğrenmek için" dedi.

'YAZIN DA BEKLİYORUZ'

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere Ispartalıları kayak öğrenmeye davet eden Vali Aydın Baruş, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla zaten kayak kurslarımız devam ediyor. Isparta olarak kayak sporunda başarılı olmak istiyoruz. Bu tesisleri bütün Ispartalıların kullanmasını istiyoruz. Yazın da vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 560 bin dönümde gül, lavanta ve zambak ekimi gerçekleştirdik. Burası yazın da çok güzel oluyor, vatandaşlarımız; piknik yapma, çadırlı kamp ve karavanla konaklama gibi seçeneklere fırsat bulacaklar" diye konuştu.

Diğer yandan Davraz Kayak Merkezi'nde, saatte 1000 kişiyi taşıyabilen 1211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda 3 telesiyeje ek olarak 2 de t-bar ve yürüme bandı bulunuyor. Merkezde önümüzdeki sezon için ise kapalı sistem telesiyej çalışmaları yapılıyor. Günübirlik ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern tesislerin hizmet verdiği merkezde 2 bin 500 araçlık da otopark bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2023-02-05 10:53:33



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