Isparta´da okullar 1 gün tatil edildi



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, `Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır´ denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-02-05 19:04:26



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