30 bin böceğin sergilendiği müzede 1200 tür teşhis edildi



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 21 yıl önce kurulan Böcek Müzesi, farklı illerden getirilen çeşitli türlerdeki 30 bin böceğe ev sahipliği yapıyor. Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Ay, öğrencilere eğitim vermenin yanı sıra yeni böcek türlerini de müzede teşhis edilip, bilim dünyasına kazandırıldığını belirterek, "Böcek müzemizde 11 takıma ait 100 familyadan oluşan 1200 tür teşhis edilmiştir" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde öğrenci ve akademisyenlerce 2002'de kurulan ve yıllardır çok sayıda böcek türünün teşhis edilmesi ile büyüyen müze, ilgi görüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen çeşitli türlerdeki böceklerin incelendiği müzede, yeni teşhis edilen böcek türleri bilim dünyasına sunuluyor. Fakültedeki öğrencilerin pratik eğitimine de katkı sağlayan müze, özellikle anaokulu öğrencilerinin böcekleri tanımasına katkı sağlıyor.

MÜZEDE 30 BİN BÖCEK

Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Ay, yıllardır böcek örnekleri toplayıp, müzeyi büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki böcek çeşitliliğini ortaya koymak ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile müzenin kurulduğunu anlatan Prof. Dr. Ay, "Müzemizin diğer amacı da öğrencilerimize pratik eğitimde katkı sağlamak. Böcekleri daha yakından tanımalarını ve mesleklerini yaparken doğru karar verebilmelerini sağlamak. Böceklerimiz ülke ve dünya için önemli bir canlı grubu. Bunların bir kısmının tarım ürünlerine zararı olanlar, yüzde 90'ı insanlık için zararlı olmayan gruplardan. Böcek müzemizde 11 takıma ait 100 familyadan oluşan 1200 tür teşhis edilmiştir. 30 bin böcek örneğimiz bulunmaktadır. Halen daha teşhisler devam ediyor. Mevcutta teşhis edilenler var. Dolayısıyla müzemizde önemli bir çeşitlilik ve numune var. Bunu gelecek nesillere de taşıyacağız" dedi. Ziyaretçilerin çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Ay, böcekleri tanıtıp, eğitim verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Ay, "Bölgemizde zaman zaman yeni böcek türleri de çıkıyor. Onları da burada teşhis ediyoruz ve bilim dünyasına sunuyoruz" diye konuştu.

'BÖCEKLER, DÜNYANIN ÇÖPÇÜLERİDİR'

Ekoloji için faydalı böcek türü sayısının çok fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Ay, şunları söyledi:

"Böcekler, dünyanın çöpçüleridir. Onlar olmasa dünyamız kirlenecek. Böcekler, dünyamızı temizleyen organizmadır. Çevrenizde gördüğünüz kötü kokulu bir şey olduğunda, ona hemen böcekler gider. Böcekler hem besleniyorlar hem de kötü kokulu olanları temizlemiş oluyorlar. Bu sayede kötü kokudan da kurtulmuş oluyoruz."

Prof. Dr. Ay, Böcek Müzesi'nin 2005 yılında Türkiye'den 'Uluslararası Böcek ve Akar Koleksiyonları' listesine giren ikinci müze olduğunu ve uluslararası merkezlerce 'Entomological Museum of Isparta, Turkey (EMIT)' olarak tanındığını da belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-02-06 09:41:31



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