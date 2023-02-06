Isparta'da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı

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Ali ÇEVİKBAŞHalim AKCA/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Gönen ilçesinde fabrika işçilerinin taşındığı otobüsün şarampole devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Baladız köyü yolu yakınlarında meydana geldi. Kereste fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ-Halim AKCA

2023-02-06 13:31:49



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