Dağlıca şehidi uzman çavuşun eşyaları depremzedelere gönderildi



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyü mevkinde 2007'de 11 silah arkadaşıyla çatışmada şehit olan Ispartalı Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın özel eşyalarının bulunduğu bavul, ailesinin isteği üzerine depremzedelere yardım için gönderildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bavulda kravatı, çorabı, eşofmanı ve diğer özel eşyaları bulunuyor. Vatanımız, bizim için canını feda eden şehidimizin eşyalarına dokunmak bile insanı çok etkiliyor. Bu bavulu gönderdiğimiz kişilere manevi değerini anlatarak teslim edeceğiz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyü mevkiinde 21 Ekim 2007'de terör örgütüyle girilen çatışmada kahramanca mücadele eden ve 11 arkadaşıyla şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın bugüne kadar ailesi tarafından özenle muhafaza edilen özel eşyaları, şehit düştüğünde kullandığı bavulu ile deprem bölgesine gönderildi. Deprem sonrasında Isparta Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Şehit Selçuk Gürdal'ın ailesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ulaşarak, şehit Gürdal'ın özel eşyalarının deprem bölgesine ulaştırılmasını istedi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, şehit Gürdal'ın bavulunu deprem bölgesine giden Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibine teslim etti. Şehidin emaneti güvenli şekilde deprem bölgesine ulaştırılarak ailenin isteği yerine getirilecek.

ŞEHİTLER VE DEPREMZEDELER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, sağlık ekiplerini deprem bölgesine uğurladı. Uğurlama sırasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın özel eşyalarının bulunduğu bavul, Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven'e teslim edildi. Uğurlamada şehitler ve afet bölgesinde hayatını kaybedenler için de dua okundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,"Yaşadığımız bu acıların içinde duygu dolu anlarımız da oluyor. Onlardan birisi de bu valiz. Bu valiz 2007 yılında Dağlıca'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal kardeşimizin valizi. Bu valizin içerisinde kendisine ait özel eşyaları bulunuyor. Şehidimizin ailesi en son eşyalarının geldiği valizin içerisine kendisine ait eşyaları koyarak bunun deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmasını bizden istediler, kıyafetlerini getirdiler. Bavulda kravatı, çorabı, eşofmanı ve diğer özel eşyaları bulunuyor. Allah şehidimize rahmet eylesin, kabri cennet olsun inşallah. Bizler de bunu şehidimizin valiziyle, eşyalarını ailesinin isteği üzerine deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Vatanımız, bizim için canını feda eden şehidimizin eşyalarına dokunmak bile insanı çok etkiliyor. Bu bavulu gönderdiğimiz kişilere manevi değerini anlatarak teslim edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-02-12 11:34:05



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