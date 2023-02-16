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Kahramanmaraşlı depremzede: Kızım evlenecekti, şimdi ne çeyiz kaldı ne düğün

DHA

Kahramanmaraşlı depremzede: Kızım evlenecekti, şimdi ne çeyiz kaldı ne düğün


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta depremde evleri kullanılamaz hale gelen Mustafa Çöplü, ailesiyle Isparta'da öğrenci yurduna yerleşti. Yaşadıkları korkunç anın hafızalarından silinmediğini söyleyen Mustafa Çöplü, "Gerçekten çok korkunç bir andı. Canımızı kurtardığımıza şükrettik. Önümüzdeki ay kızımın düğününü yapacaktık. Şimdi ne çeyiz kaldı ne düğün" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde evleri yıkılan ya da hasar gören bazı aileler, Isparta'ya yerleştirildi. Canlarını kurtarabilen depremzedelerin acı hatıraları ve yarım kalmış hayalleri ise duygulandırıyor. Kahramanmaraş merkezde 9 katlı bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Çöplü ailesi, saat 04.17'deki 7.7 büyüklüğündeki depremden kendilerini dışarı atarak kurtuldu. İkinci sarsıntıdan sonra aile, kullanılamaz hale gelen evlerine bir daha giremedi. Çöplü ailesi barınmak için geldikleri Isparta'da gözyaşları arasında yaşadıklarını anlattı.
'CANIMIZI KURTARDIĞIMIZA ŞÜKRETTİK'
Ailesiyle geldiği Isparta KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşen Mustafa Çöplü, o korkunç anın hafızalarından silinmediğini ve rüyalarına girdiğini söyledi. Mustafa Çöplü, "Allah'ım bir daha böyle afetler vermesin. Gerçekten çok korkunç bir andı. Canımızı kurtardığımıza şükrettik. Devletimize, milletimize güveniyoruz. Biz büyük bir milletiz. Canımız sağ buna şükrediyoruz" dedi.
'NE ÇEYİZ KALDI NE DÜĞÜN'
Mustafa Çöplü, yaşadıklarına şükrederken yarım kalan hayallerini ise şu sözlerle dile getirdi:
"Önümüzdeki ay kızımın düğününü yapacaktık. Nikah tarihini belirledik, salon kiralandı, çeyizlerini aldık, koyduk ama nasip olmadı. Bir sürü hazırlık yaptık, davetiye basılması aşaması kalmıştı. Şimdi ne çeyiz kaldı ne düğün. İnsan üzülüyor. Tesellimiz çocuklarımızın sağ oluşu. Allah bir daha böyle acılar vermesin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-02-16 11:00:52

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