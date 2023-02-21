Isparta'da çarpışan iki otomobil dere yatağına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı



Ali ÇEViKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpışan iki otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16:00 sıralarında IspartaAntalya karayolu Dereboğazı mevkisinde meydana geldi. Salman Ünlüsoy (26) yönetimindeki 34 FTK 971 plakalı otomobil, Özkan Göçer'in (33) kullandığı 07 AKS 527 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan Göçer'in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Kılınç´ın (28) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan Göçer de hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti. Ağır yaralı Salman Ünlüsoy ise tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-02-21 23:22:22



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