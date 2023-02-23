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Depremde hayatını kaybeden kuzenini toprağa verip, yardım için bölgeye gitti

DHA

Depremde hayatını kaybeden kuzenini toprağa verip, yardım için bölgeye gitti


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, AFAD gönüllüsü Sultan Akar (25), Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitiren kuzeni uzman çavuş Mutlu Koçdemir'i (24) toprağa verdikten sonra, bölgeye giderek aramakurtarma çalışmalarına katıldı. 2 haftadır bölgede olan Akar, depremzedelere gıda, giyim ve sağlık hizmetlerinde de yardımcı oldu.
Isparta'da çeşitli işlerde çalışan Sultan Akar, 2021'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) gönüllü üye oldu. Akar, aynı yıl Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde yaklaşık 1 hafta süren orman yangınlarında ekiplerle mücadele etti. Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gitmek isteyen Sultan Akar, annesinin dayısının oğlu olan Jandarma Özel Harekat personeli uzman çavuş Mutlu Koçdemir'in Kahramanmaraş'ta yıkılan evin enkazında kalıp hayatını kaybettiği haberini aldı. Koçdemir'i Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde toprağa veren Sultan Akar, daha sonra AFAD'a başvurup, gönüllü olarak 9 kişilik ekiple 10 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gitti. Yaklaşık 2 haftadır AFAD'a bağlı ekiplerle arama kurtarmalara katılıp depremzedelere yardım eden, kent merkezi ve köylerde çalışmalarda yer alan Sultan Akar, bölgede yaşadıklarını da şöyle anlattı:
"14 gündür Kahramanmaraş'tayım. Depremin ilk günü çok istememe rağmen gelemedim. Depremin ilk gününde Kahramanmaraş'ta jandarma olarak görev yapan kuzenim enkazda kaldı. Cenaze törenine katıldıktan sonra hemen Kahramanmaraş'a gitmek için başvuru yaptım. İzin belgem çıktıktan sonra 9 kişilik ekiple bölgeye geldim. Bölgeye geldikten sonra arama kurtarma faaliyetlerinde ekibe yardım ettim. Enkaz kaldırma zamanı gelinceye kadar enkaz başında bekleyen ailelere destek oldum. Umutlu bekleyişlerine tanıklık ettim. Deprem bölgesine gelen gıda, giyim yardımlarını depremzede ailelere dağıtımında görev aldım. Giyim, gıda ve her türlü yardım malzemelerini sahiplerine AFAD dağıtım noktalarından alarak ulaştırdım ve halen de ulaştırmaktayım."
'DUA ALMAK KIYMETLİ'
Yaklaşık 10 gün daha deprem bölgesinde olacağını söyleyen Sultan Akar, "Benzer faaliyetlerin devamı için yardımcı olmaya devam ediyorum. Bu görevde olmak beni oldukça mutlu etti. Bu ihtiyaçları gece gündüz demeden telefonuma gelen her ihtiyaç listesini yerine götürerek yardıma muhtaç insanların dualarını almak her şeyden kıymetli benim için. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennisiyle, yaşandığı takdirde neresi olursa olsun buradan edindiğim tecrübemle, aynı azim ve istekle yardımcı olacağıma inanıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-02-23 14:23:35

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