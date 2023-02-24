Sahte kiralık ev ilanıyla depremzede dolandırıcılığına tutuklama

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)İNTERNET üzerinden sahte ilanlarla kiralık ev arayan depremzedeleri dolandırdığı belirlenen M.D., Isparta'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden başka illere gidip, internetten kiralık ev arayan çok sayıda afetzedenin dolandırıldığını tespit etti. Ekipler, depremzedeleri sahte ilanlarla dolandırdığı belirlenen M.D.'yi Isparta'da yakaladı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-02-24 17:40:43



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