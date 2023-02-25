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'Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım' derken dolandırılmayın

DHA

'Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım' derken dolandırılmayın


Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binalarda depreme dayanıklılık testi yaptıklarını söyleyenlerin ortaya çıktığını belirtip, "Binanızı her gelene kontrol ettirmeyin. Bazı dolandırıcılar, 'Biz binanızı test ediyoruz, ışık, ses ve görüntülerle' diye ortalıkta dolanıyor" diye uyardı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok kişi, oturduğu konutların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, inşaat yüksek mühendisi Şeref Korkmaz, Türkiye'yi derinden etkileyen ve 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası kendilerine de 'Bizim binamız depreme dayanıklı mı?' sorusu geldiğini hatta bazı bina sahiplerinin test yaptırmak istediklerini söyledi.
'DOLANDIRICILARA İNANMAYIN'
Binalarda depreme dayanıklılık testi için girişimlerde bulunanlara seslenen Şeref Korkmaz, "İlimizde bazı dolandırıcılar da harekete geçti. İşte 'Biz binanızı test ediyoruz, ışık, ses ve görüntülerle' diyerek ortalıkta dolanıyorlar. Biz de deprem dayanıklılık testinin nasıl olacağıyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Dolandırıcılara inanmayın. Bununla ilgili öncelikle yetkin bir inşaat mühendisine veya İnşaat Mühendisleri Odası'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne veya Isparta Belediyesi'ne müracaat ederek konu hakkında bilgi almaları sonrasında da işlemlerini yerine getirmelerini öneriyoruz" dedi.
Herkesin 'Binamız depreme dayanıklı mı?' sorusuna cevap aradığını aktaran Korkmaz, "Bunun iki cevabı var. Öncelikle bu soruyu kendimize soruyoruz; 'Biz bir tespit yapıldığında ne yapacağız?', bunun sonucunu baştan bilmemiz gerekiyor. Bunun yönetmelikleri var. Yani binada işlem yapılmadan ne karar vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani 'yıkıp yeniden mi yapacağım, yoksa güçlendirecek miyim, yoksa durumumu öğrenmek mi'; bunları bilmek gerekiyor. Buna göre yorum yapmamız lazım. Bizim bununla ilgili 2 yönetmeliğimiz var. Birincisi kentsel dönüşüm yönetmeliği, ikincisi Türkiye bina deprem yönetmeliği. Biz binamızı yıkıp tekrar yapacaksak, kentsel dönüşüm yönetmeliğine tabiyiz. 'Ben binamı yıkmayacağım, güçlendireceğim' diyorsak o zaman Türkiye bina deprem yönetmeliğine tabiyiz" diye konuştu.
NASIL İNCELENİYOR?
Korkmaz, binanın depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili yapılan incelemeleri şöyle anlattı:
"Binanın projesi varsa temin ediyoruz. Projesi yoksa ilgili mühendis arkadaş, eline kağıt kalem alarak binanın 'çerçeve sistemi' dediğimiz kolon ve kirişlerin yerlerini ölçeklendiriyor. Buna göre bir proje hazırlıyor. Sonra ise yapı laboratuvarları devreye giriyor. Karot numunesi alınıyor. Daha sonra betonun dayanım sınıfını belirliyoruz. Daha sonra röntgen cihazlarımızla kolonlardaki demirlerin yerlerini ve çaplarını belirlemek için belli bir oranda sıyırma yapıyoruz. Oradaki demirlerin çaplarını alıyoruz. Bunları aldıktan sonra sisteme giriyoruz. Her zaman için bu işlemleri yapanlardan birinin inşaat mühendisi olması gerekiyor. İnşaat mühendisi haricinde kimse bu işlemleri yapamaz. Binanıza teste gelen bir arkadaş varsa lütfen önce inşaat mühendisi olup olmadığını ve yetkinliği olup olmadığını sorgulayın. Bu hangi firmadan olursa olsun, elinde deneyimini gösteren iş yeri tescil belgesi ya da kentsel dönüşüm uzmanlığı belgesi yoksa bu dolandırıcılık için gelmiştir. Sorgulamamız gereken şeyler bunlardır. Tabi bütün işlemler yapıldıktan sonra iş güçlendirmeye geliyor. Bu tabi ki ayrı bir iştir. Bu konuda da tecrübeli müteahhitlerin seçilmesi gerekiyor. Sonuçta oturduğumuz binaların depreme dayanıklılığını tespit ettirdik. Sonra da binamızı güçlendireceğiz. Konusunda uzman mühendis bulmamız gerekiyor. En büyük sıkıntımız da bu zaten. Lütfen, dayanım testi yaptıracaksanız, odamızı arayarak 'İlgili inşaat mühendisinin yeterliliği var mı' diye sorun."
'ISPARTA'DA AKTİF FAY HATTI YOK'
Son yaşanan depremler sonrası Ispartalıların da kaygıya düştüğünü belirten Şeref Korkmaz, "Oturduğumuz binalar depremden hasar görecek mi' diye sorular soruluyor veya 'Isparta'da bir deprem olacak mı?' gibi sorular gündeme geliyor. Isparta'nın aktif bir fay hattı olmadığını bilelim. Buna göre yorumlarımızı yapalım fakat Isparta'yı etkileyecek en büyük sorun etrafındaki fay hatlarıdır. Yanımızda Fethiye-Burdur fay hattı var. Beklenen büyük bir deprem var. Üst tarafta Dinar bölgesi, alt tarafta Gelendost, Barla, Eğirdir Gölü ve Davraz Dağı kenarında fay hatları bulunuyor. Bunlar Isparta'yı çerçevelemiş bir şekilde. Bunların Isparta il merkezine zararı da muhakkak olacaktır. Bizim depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-02-25 09:48:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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