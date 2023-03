SMA'lı Arya bebeği hayata bağlayacak 34 milyon lira toplandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan 6 aylık Hafize Arya Eryılmaz'ın tedavisi için gereken 34 milyon lira, valilik onaylı kampanya ile toplandı. Hafize Arya'nın babası Emin Eryılmaz, "72 günde kampanyamız mutlu sonla bitti. Şimdi Almanya'ya gitmek için haber bekliyoruz" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde laboratuvar teknikeri Emin Eryılmaz ve özel okulda okul öncesi öğretmeni eşi Cennet Eryılmaz, geçen yıl 27 Ağustos'ta dünyaya gelen bebekleri Hafize Arya'nın 25 günlükken hareketlerinde olumsuzluk fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Hafize Arya'ya, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Hastalığın yurt dışında tedavisi ile ilacın toplam maliyetinin 34 milyon lira olması nedeniyle çiftin yakınları tarafından valilik onaylı kampanya başlatıldı.

Kampanyaya destek verenler arasında, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen ve şarkıcı Işın Karaca da yer aldı. Davraz Kayak Merkezi'nde Işın Karaca ve Başdeğirmen, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Binlerce kişinin takip ettiği ve destek verdiği canlı yayına şehir dışında bulunan Başkan Başdeğirmen de çevrim içi katıldı. 72 gün sonunda gereken para toplandı. Eryılmaz çifti tedavi için Almanya'daki hastaneye başvuru yaptı. Aile, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Almanya'ya gidecekleri günü beklemeye başladı.

'GİTMEK İÇİN VALİZLERİMİZİ BİLE HAZIRLADIK'

Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür eden Emin Eryılmaz, "Isparta tümüyle kampanyamıza sahip çıktı. Artık gitmek için hazırız. Evimizde valizlerimizi bile hazırladık. Kampanyamız bittikten sonra hastaneden bize gelen teklifi Türkçeye çevirip valiliğe sunuyoruz. Valilik 'olur' veriyor. Valiliğin olurunun ardından belgeyi bankaya götürüyoruz. Banka da gerekli yerlere iletiyor. Ondan sonra transfer oluyor ve randevu oluşturuluyor. Şu an biz randevuyu oluşturma aşamasındayız. Sonra konsolosluk onay veriyor. Uzun sürmediğini söylüyorlar, şu an o aşamadayız. İnşallah tamamlayıp en kısa sürede gitmeye çalışıyoruz" dedi.

HASTANE BİZE '3 AYDAN SONRAKİ DURUMA BAKARIZ' DİYOR

Kendilerine çok sorular geldiğini anlatan Emin Eryılmaz, "Destekçilerimiz, bağışçılarımız ve gönüllülerimiz 'Ne zaman gidiyorsunuz?', 'Vakit geçiyor' gibi sorular soruyor. Ben çok istiyorum gitmek ama elimden geleni yapıyorum. Gitmek için haber bekliyoruz. Bu süreçte Arya'nın yine bakımlarını yapıyoruz. Şu an çok şükür olası bir problemimiz yok. Hastane bize '3 aydan sonraki duruma bakarız' diyor. Almanya'daki tedaviyi yapacak doktorun tavrı bu şekilde ama biz ne kadar erken olursa o kadar daha iyi olacağını düşündüğümüz için telaşlanıyoruz. Erken olmasını istiyoruz. Tabii takipçi, bağışçı gönüllülerimiz bizim gibi düşünüyor" diye konuştu.

'ISPARTA HALKI ARYA'YA ÇOK GÜZEL SAHİP ÇIKTI'

Cennet Eryılmaz da şöyle konuştu:

"Bu süreç başlamadan önce gözümüzde çok büyüyordu. Bu kadar kısa sürede tamamlanacağını biz de hayal etmemiştik. Çok şükür kampanyamızı 72'nci günde bitirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Isparta halkı Arya'ya çok güzel sahip çıktı. Şu an bizden hesap dahi soruyorlar. 'Neden halen buradasınız', 'Neden halen daha gitmediniz' gibi sorular soruyorlar. İnşallah en kısa sürede evrak işlerimizi tamamladıktan sonra gideceğiz. Arya'nın keyfi yerinde, mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Döndüğümüzde de inşallah Arya'yı böyle mutlu bir şekilde Isparta sokaklarında görürsünüz. Emeklerinizin karşılığı boşa çıkmaz. Herkese çok teşekkür ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

