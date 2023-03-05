Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada sürücü ve 7 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında IspartaAntalya kara yolunda meydana geldi. Sedat Ö.'nün kullandığı 41 GK 642 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Sedat Ö. ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-03-05 13:58:37
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