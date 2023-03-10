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Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 35 santimlik kitle çıktı

DHA

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 35 santimlik kitle çıktı


Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA Şehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle başvuran Ayşe A.'nın (89) karnında tespit edilen 35 santimetrelik kitle, ameliyatla alındı.
Konya'da oturan Ayşe A., bir süre önce karın ağrısı ve şişlik nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonrası jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Dr. Serhan Can İşcan'ın yaptığı muayenede, Ayşe A.'nın karnında büyüyen kitle tespit edildi. Operasyonla Ayşe A.'nın karnından 35 santimetre boyutunda kitle çıkarıldı. Daha sonra servise alınan Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dr. Serhan Can İşcan, "Yaşından dolayı ameliyatı yüksek riskliydi. Hastamızın ameliyatındaki ve sonrasındaki riskleri azaltabilecek tedavileri uygulayıp, ameliyata hazırladık. Bu süreçlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan hastamız sağlığına kavuştu" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-03-10 12:11:30

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