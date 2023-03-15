Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA) SEL felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri´ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İstanbul'dan 29 AFAD görevlisi, 2 araç ve 2 botla bölgeye gönderildi. AFAD ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı askeri alandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağıyla Şanlıurfa'ya yola çıktı. Görüntü dökümü:
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-Araçların uçağa girmesi
-AFAD personelinin görüntüsü
-Personellerin uçağa binmesi
-Uçağın gidişi
-Genel ve detay görüntüler DHA-Gündem Türkiye-Isparta
2023-03-15 14:02:22
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