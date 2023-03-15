En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA) SEL felaketinin yaşandığı illere İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri´ne ait askeri kargo uçağı ile 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot gönderildi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İstanbul'dan 29 AFAD görevlisi, 2 araç ve 2 botla bölgeye gönderildi. AFAD ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı askeri alandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağıyla Şanlıurfa'ya yola çıktı. Görüntü dökümü:

------------------------

-Araçların uçağa girmesi

-AFAD personelinin görüntüsü

-Personellerin uçağa binmesi

-Uçağın gidişi

-Genel ve detay görüntüler DHA-Gündem Türkiye-Isparta

2023-03-15 14:02:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.