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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşinin 2 yıldır vermediği çocuklarını, icra yoluyla aldı

DHA

Eski eşinin 2 yıldır vermediği çocuklarını, icra yoluyla aldı


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 2 yıl önce boşandığı B.Ş.'nin, biri 5, diğeri 9 yaşındaki 2 çocuğunu velayeti kendisinde olmasına rağmen vermediği iddiasıyla hukuk mücadelesi başlatan Büşra Metin (26), çocuklarına kavuştu. Görevliler eşliğinde B.Ş.'nin ailesinden alınan çocuklar, ağlayarak gitmek istemedi.
Isparta'da, 8 yıllık evli Büşra ve B.Ş. çifti, 2021 yılı şubat ayında boşandı. O yıl 7 yaşında olan Hasan ile 3 yaşındaki Aslı'nın velayeti, anneleri Büşra Metin'e verildi. Çocuklarını da alarak Hatay'da yaşayan bir kişiyle evlenen Büşra Metin, 3 ay sonra çocuklarını görme hakkı olan B.Ş.'ye teslim etti. 1 ay sonunda geri almak istediğinde baba B.Ş. çocukları vermedi. Çocuklarını alamayan Büşra Metin, hukuk mücadelesi başlattı. Aynı yıl aralık ayında çocukların icra yoluyla alınarak, anneye teslim edilmesi yönünde karar çıktı. Ancak annenin iddiasına göre çocukları almaya gittiklerinde Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde yaşayan B.Ş., çocukları kaçırarak teslim etmedi.
ÇOCUKLAR BABADAN ALINDI
Hukuk mücadelesini sürdüren Büşra Metin, bugün Eğirdir ilçesine gelerek mahkeme kararıyla çocukların babadan alınıp kendisine teslim edilmesini istedi. Jandarma ve sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde Sarıidris beldesine giden ekip, çocukları alarak annesine teslim etti. Çocukların baba evinden alınması sırasında B.Ş.'nin evde olmadığı öğrenildi. Üvey anneleri olan Azerbaycan uyruklu A.Ş.'ye sarılan 2 kardeş gitmek istemedi. Çocukların alınma anları, B.Ş.'nin yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal hizmet uzmanlarının sakinleştirerek ikna ettiği çocuklar, daha sonra annelerine teslim edilmek üzere alındı.
'HER YERLERİ DAYAKTAN ÇÜRÜMÜŞ HALDEYDİ'
B.Ş.'nin kuzeni Fadime Korkmaz, "Çocukları burada zorla tuttuğumuz ve kendisine vermediğimiz iddiaları tamamen yalan. Büşra bu çocukları mayıs ayında buraya getirdiğinde 'Babalarını görsünler' diye değil, şimdiki eşiyle arasını düzeltmek için bıraktı. Keşke geldiklerinde o hallerini kameraya çekseydik, bir görseydiniz. Her yerleri dayaktan çürümüş haldeydi. Buradan giderken giydiği kazakla geri geldiler. Çocuklara hayvan otlattığımızı söylemiş. El insaf. Burası dağlık alanda bir besihane tarzı yer. Çocuklar hayvanlar otlarken burada oynayınca hayvan mı otlatmış oluyor? Şuncacık çocuk hayvan otlatmayı nereden bilsin? Kocası ile arayı düzelttikten sonra çocukları almaya geldiğinde hem bu durumdan dolayı babaları göndermek istemedi hem de çocuklar 'Biz gitmeyiz' diye istemedi. Bugün kimin doğru, kimin yalan söylediği ortaya çıktı. Buraya gelen görevliler bile etkilendi. Çocukları gözyaşları arasında evlerinden kopardılar. Bu çocuklar istemedikleri yerde yaşamaya mecbur edilecek. Biz adalet istiyoruz" dedi.
Büşra Metin ise açıklama yapmak istemedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-03-15 17:33:35

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