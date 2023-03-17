Boğazına simit parçası kaçan down sendromlu Mehmet, 2,5 ay sonra hayatını kaybetti

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Ali ÇEVİKBAŞKemal ERBEN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, boğazına kaçan simit parçasını, öğretmenlerinin 'Heimlich manevrası'yla çıkardığı down sendromlu Mehmet Murat Bitiktaş (22), 2,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, 2 Ocak'ta, 11'inci sınıf öğrencisi down sendromlu Mehmet Murat Bitiktaş'ın boğazına simit parçası kaçtı. Öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenleri Heimlich manevrasıyla yaparken, durum sağlık ekiplerine de bildirildi. Okula gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Bitiktaş, tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 2,5 aydır tedavi gören Bitiktaş, bugün hayatını kaybetti. Isparta Valiliği personeli Ramazan Bitiktaş'ın oğlu olan Mehmet Murat Bitiktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Eğirdir ilçesi Gökçehöyük köyüne götürüldü.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencimiz Mehmet Murat Bitiktaş'ın vefatını üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞKemal ERBEN

2023-03-17 15:42:12



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