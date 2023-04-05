SMA'lı Arya bebek tedavi için Almanya'ya uçtu



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da 25 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan ve tedavisi için valilik onayıyla 34 milyon lira toplanan 7 aylık Hafize Arya Eryılmaz, tedavisi için ailesiyle birlikte Almanya'ya gitti. Eryılmaz ailesi, bu sabah uçakla Antalya'dan Stuttgart'a hareket etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde laboratuvar teknikeri Emin Eryılmaz ve özel okulda okul öncesi öğretmeni eşi Cennet Eryılmaz, geçen yıl 27 Ağustos'ta dünyaya gelen bebekleri Hafize Arya'nın 25 günlükken hareketlerinde olumsuzluk fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Hafize Arya'ya, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Hastalığın yurt dışında tedavisi ile ilacın toplam maliyetinin 34 milyon lira olması nedeniyle çiftin yakınları tarafından valilik onaylı kampanya başlatıldı. Hafize Arya bebeğin tedavisi için gereken para 72 günde tamamlandı.

Hafize Arya bebeğin tedavisi için bekleyen Eryılmaz ailesine mutlu haber Almanya'dan geldi. Emin ve Cennet Eryılmaz çifti bebekleri Hafize Arya'nın pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah 09.50 uçağı ile Antalya'dan Stuttgart'a hareket etti.

TEDAVİ 3-6 AY ARASINDA SÜRECEK'

Emin Eryılmaz DHA'ya yaptığı açıklamada, "Gitmek için valizlerimizi hazırlamıştık. Mutlu haber geldi. Pasaport işlemlerimizin de tamamlanmasıyla Antalya'dan 09.50'de Stuttgart'a hareket edeceğiz. Bize yaklaşık tedavinin 3-6 ay arasında süreceğini söylediler. İnşallah bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-04-05 11:35:31



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