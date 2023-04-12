İnşaattan demir çalarken dans etti; o anlar kamerada

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, inşaattan, yaklaşık yarım ton demir çalan 2 şüpheliden 1'inin hırsızlık sırasında dans ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572'nci Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İncelemede, 2 şüphelinin elektrikli bisikletle sabaha karşı inşaata geldiği, yaklaşık yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, inşaata gelen 2 şüpheliden 1'inin önce dans ettiği, ardından demirleri alıp tek tek diğer şüpheliye verdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle olay yerinden ayrıldıkları görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-04-12 11:01:14



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