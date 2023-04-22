Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında EğirdirBarla kara yolunda meydana geldi. Barla yönüne giden A.Ö. yönetimindeki 07 ABF 83 plakalı otomobile, karşı yönden gelen M.M.'nin kullandığı 32 ABE 972 plakalı kamyonet çarptı. Otomobil bariyerlere çarparken, kamyonet ise ters yöne dönerek yan yattı. Kazada kamyonette bulunan G.M., Y.V.M., S.M., A.A. ile diğer araç sürücüsü A.Ö. ve beraberindeki F.Ö. yaralandı.

İhbarla adrese ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2023-04-22 14:55:24



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