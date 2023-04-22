Dengesini kaybedip düştüğü barajda boğuldu

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, arkadaşlarıyla gittiği Darıderesi Barajı bölgesinde dengesini kaybederek suya düşen Kadir Yalçın (23), boğuldu.

Olay, dün gece meydana geldi. Darıderesi Barajı mevkisine arkadaşlarıyla birlikte gelen Kadir Yalçın, iddiaya göre dengesini kaybederek baraja düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramakurtarma çalışmaları sonucunda ulaşılan Yalçın´ın cansız bedeni, sudan çıkarıldı. Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-04-22 18:56:21



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