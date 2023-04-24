Gece kulübü önündeki bıçaklı kavgada öldürüldü

Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuza ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer (25) bıçaklanarak öldürüldü; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali Soyer ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali Soyer'in cenazesi ise bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-04-24 13:50:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.