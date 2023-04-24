Gece kulübü önündeki bıçaklı kavgada öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gece kulübü önündeki bıçaklı kavgada öldürüldü

DHA

Gece kulübü önündeki bıçaklı kavgada öldürüldü


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer (25) bıçaklanarak öldürüldü; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali Soyer ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali Soyer'in cenazesi ise bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-04-24 13:50:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü
Isparta'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Isparta'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Isparta'da baraja düşen genç öldü
YEREL HABERLER Isparta'da baraja düşen genç öldü
Dengesini kaybedip düştüğü barajda boğuldu
YEREL HABERLER Dengesini kaybedip düştüğü barajda boğuldu
Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 ...
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Isparta'da dikilen çiçekler şehri renklendirdi
YEREL HABERLER Isparta'da dikilen çiçekler şehri renklendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.