Gece kulübü önündeki bıçaklı kavgada öldürüldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer (25) bıçaklanarak öldürüldü; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali Soyer ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Soyer, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Soyer, hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali Soyer'in cenazesi ise bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-04-24 13:50:39
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