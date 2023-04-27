Isparta'da servis midibüsü devrildi; 17 yaralı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, servis midibüsünün sürücünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, IspartaAfyonkarahisar kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Kamil Bildirici'nin kullandığı 32 ACG 168 plakalı işçi servis midibüsü, Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs ise çekiciyle bölgeden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-04-27 11:21:39



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