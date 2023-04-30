Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Isparta'dan Pazarcık ilçesine giden AFAD gönüllüsü Batuhan Akbaş (23), görevli olduğu sahra çadırına tedavi için gelen Sevilay Şahin (23) ile tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık, bir süre sonra aşka dönüştü. Çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü nişanlanıp, evlilik için ilk adımı attı.

Isparta'da kombi bakım-onarım teknisyenliği yapan Batuhan Akbaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci gününde AFAD gönüllüsü olarak Pazarcık ilçesine gitti. Akbaş, Atatürk Parkı'nda kurulan sahra çadırında doktorlara yardım etmek için görevlendirildi. Akbaş, depremin 4'üncü gününde rahatsızlığı nedeniyle sahra çadırına getirilen Sevilay Şahin'in tedavisi ile yakından ilgilendi. Şahin, 1 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

BİRBİRİNE AŞIK OLDULAR

Deprem bölgesindeki görevinin 8'inci gününden sonra Isparta'ya dönen Akbaş ile Şahin, görüşmeyi sürdürdü. Bir süre sonra ikili, birbirine aşık oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Akbaş, ailesi ile Pazarcık'a gidip, Şahin'i istedi. Nişan merasimi de Şahin'in hafif hasar gören evinde yapıldı.

Depremden sonra evlerinin iç bölümünde hafif hasar oluştuğunu ve bir köye sığındıklarını belirten Sevilay Şahin, "Köyde otururken aniden baş dönmesi ile rahatsızlığım başladı. Ailem beni ilçedeki sahra çadırına götürdü. Burada tedavim sürerken; Batuhan benimle yakından ilgilendi. Taburcu olduğum sırada babam Batuhan'ın numarasını istemişti. Önce babamın telefonundan görüşmeye devam ettik. Batuhan sürekli beni soruyormuş, sonra kendi telefonumdan görüşmemiz sürdü" dedi.

'DÜĞÜNÜ AĞUSTOS AYINDA YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Batuhan Akbaş da Pazarcık'taki görevinin 8'inci gününde Isparta'ya döndüğünü belirterek, "Sahra çadırımızda kendisini gördükten sonra beğendim. Babasıyla konuştuğumuz süre zarfında da her aradığımızda Sevilay'ı soruyordum. Belli bir süre sonra sevgili olduk. 'Seni gerçekten sevdim' dedim. Daha sonra ailelerimiz tanıştı, ardından istemeye gittik. Bayramın ilk günü de nişanlandık. Düğünü de ağustos ayında yapmayı planlıyoruz. Evlendikten sonra Isparta'da yaşamayı düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-04-30 11:05:09



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