Akşener: İşgalciymişiz; hadi oradan, kendinize gelin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: İşgalciymişiz; hadi oradan, kendinize gelin

DHA

Akşener: İşgalciymişiz; hadi oradan, kendinize gelin


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs'ta seçimi kazanırsak, işgalciymişiz. Hadi oradan be. Kendinize gelin, kendinize. Bunlar, kafayı yemiş" dedi.
Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği geziye Isparta'da devam etti. Uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Akşener'i, burada partililer karşıladı. Konvoy eşliğinde Mimar Sinan Camisi önüne gelen Akşener, halka hitap etti.
Seçimlerin demokraside bayram olduğunu, ancak iktidarın 14 Mayıs'ı bir savaş olarak gördüğünü söyleyen Akşener, "14 Mayıs'ta seçimi kazanırsak, işgalciymişiz. Hadi oradan be. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuş? Kendinize gelin, kendinize. Bir tanesi iyice karıştırmış. İktidara gelirsek, sizin iradeniz bizi seçerse; erkek erkeğe evlilik daha da gerisi var, erkekler ile hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar, kafayı yemiş. Bütün psikiyatrları, bu arkadaşları tedaviye, muayeneye davet ediyorum. Bunlar, bir kere başlı başına birer hezeyan ve gerçekten ruh hastalığıdır" dedi.
'BU ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALDINIZ'
Akşener, sözlerine şöyle devam etti:
"14 Mayıs akşamı sizin iradeniz, millet irademiz bizi seçerse; bizler şampanya ile kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Benim yaşımdakiler bilir. Hazreti Adem, kıssasını hatırlayanınız var mı? Elbette, var. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Nedir, özelliği? Haramdan uzak durmak, kul hakkından uzak durmak. Harama el uzattığın zaman cennetten kovuluyorsun, ahmak. Ve sen, sizler gencecik çocukların hakkını yediniz. Sizler bu çocukların geleceğini çaldınız. Sizler tarımla uğraşan insanlarımızın emeğini çaldınız. Isparta'ya, Ispartalıya vermek yerine Kanadalı çiftçiyi, Sırbistan'ı, Amerikan çiftçisini zengin ettiniz, zengin" diye konuştu. Akşener, 14 Mayıs'ta iktidarın değişimi ile Isparta'nın hak ettiği hizmetleri alacağının sözünü verip, konuşmasını tamamladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2023-04-30 15:54:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Isparta'da konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Isparta'da konuştu:
Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu
YEREL HABERLER Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Isparta mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Isparta mitinginde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.