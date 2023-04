Akşener: İşgalciymişiz; hadi oradan, kendinize gelin

Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs'ta seçimi kazanırsak, işgalciymişiz. Hadi oradan be. Kendinize gelin, kendinize. Bunlar, kafayı yemiş" dedi.

Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği geziye Isparta'da devam etti. Uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Akşener'i, burada partililer karşıladı. Konvoy eşliğinde Mimar Sinan Camisi önüne gelen Akşener, halka hitap etti.

Seçimlerin demokraside bayram olduğunu, ancak iktidarın 14 Mayıs'ı bir savaş olarak gördüğünü söyleyen Akşener, "14 Mayıs'ta seçimi kazanırsak, işgalciymişiz. Hadi oradan be. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuş? Kendinize gelin, kendinize. Bir tanesi iyice karıştırmış. İktidara gelirsek, sizin iradeniz bizi seçerse; erkek erkeğe evlilik daha da gerisi var, erkekler ile hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar, kafayı yemiş. Bütün psikiyatrları, bu arkadaşları tedaviye, muayeneye davet ediyorum. Bunlar, bir kere başlı başına birer hezeyan ve gerçekten ruh hastalığıdır" dedi.

'BU ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALDINIZ'

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"14 Mayıs akşamı sizin iradeniz, millet irademiz bizi seçerse; bizler şampanya ile kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Benim yaşımdakiler bilir. Hazreti Adem, kıssasını hatırlayanınız var mı? Elbette, var. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Nedir, özelliği? Haramdan uzak durmak, kul hakkından uzak durmak. Harama el uzattığın zaman cennetten kovuluyorsun, ahmak. Ve sen, sizler gencecik çocukların hakkını yediniz. Sizler bu çocukların geleceğini çaldınız. Sizler tarımla uğraşan insanlarımızın emeğini çaldınız. Isparta'ya, Ispartalıya vermek yerine Kanadalı çiftçiyi, Sırbistan'ı, Amerikan çiftçisini zengin ettiniz, zengin" diye konuştu. Akşener, 14 Mayıs'ta iktidarın değişimi ile Isparta'nın hak ettiği hizmetleri alacağının sözünü verip, konuşmasını tamamladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2023-04-30 15:54:45



