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Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören (3)

DHA

Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören (3)


ISPARTA´DA TOPRAĞA VERİLDİ
Nevşehir Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve mesai bitiminde ehliyetsiz bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için memleketi Isparta´da tören düzenlendi. Nevşehir´de düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı´na getirilen şehidin naaşı buradan karayoluyla il merkezine getirildi. Çünür Mahallesi´nde bulunan baba evinde helallik alındıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda tören yapıldı.
Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri şehidin babası Yaşar, annesi Şule, erkek kardeşi Kaan Kabayel, aile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
Cenaze namazını Isparta Müftü vekili Halil Taş kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Isparta Şehitliğine götürüldü. Taş, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mesleğe geçen yıl başlayan ve 27 Mart 2023 tarihinde ise Nevşehir Atlı Jandarma Birlik Komutanlığında görevlendirildiği öğrenilen Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel´in anne ve babasının bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, 1 kız, 1 erkek kardeşi bulunduğu belirtildi. (DHA)Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-05-08 18:38:16

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