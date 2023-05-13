Bahçeli: Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi ihanettir



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, ihanettir. Şu hususun özellikle bilinmesini isterim. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim, Türk milletinin şerefli mensuplarıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temasıyla Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında, partililere seslendi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini, seçimlerin sağduyulu sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini diledi.

`TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK NE BİLGİSİ NE DE KÜLTÜRÜ VARDIR´

'Cennet annelerin ayağının altındadır' sözüyle annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bunun bile farkında değildir. Anaları ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır. Çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Mehmetlerimize sıkılacak kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir. Kılıçdaroğlu ve zillet partilerine verilecek her oy, istikrarımızı dinamitlemek, istiklalimizi kundaklamak, istikbalimizi kurutmaktır. Vicdanı, kalbi ve vatan sevgisi olan hiçbir vatandaşım bu vebale ortak olamaz, olmamalıdır. İnanıyorum ki annelerimiz yarın evlatlarının geleceğine sahip çıkacaktır. Emzikli bebeklere kurşun sıkan hainleri perişan edeceklerdir. Cumhurun zaferi ufukta göründükçe iç ve dış işgal cephesinin nefret salgını yaygınlaşıyor. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur" diye konuştu.

'GAYRİ MİLLİ BATAKLIKTA DEBELENİYORLAR'

Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasının hazmedilmediğini belirten Bahçeli şunları söyledi:

"YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz. CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayri milli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar milli iradenin üzerinde sisli iradenin hayalini kuruyorlar, emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar. Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir."

'SÖMÜRGELEŞMİŞ BİR SİYASET'

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ve milletin üstünde güç bulunamayacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir. Egemenlik kayıtsız şartın milletindir. Milletin üstünde güç ve kuvvetten bahsedilemez. Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet ittifakının siyaseti, teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İP'ciler, DEVA'cılar, Serokçu'lar, oncular, buncular bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir. Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler. Yüzyılın en parlak yönetim reformu olan kuvvetler ayrımını netleştiren Türkiye'nin gücüne güç katan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötülemeleri de beyhudedir."

'TÜRK DÜŞMANLARI AYNI KUYRUKTA SIRAYA GİRİYOR'

Kılıçadaroğlu'nun, etnik ve mezhep tahrikçiliğine saptığını ve 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' dediğini söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Terörist Demirtaş ne demişti; 'Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor.' HDP'li Pervin Buldan neyi söylemişti; 'Halkı terörist görüyorlar.' Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, ihanettir. Şu hususun özellikle bilinmesini isterim. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakından buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu tekrarlamaktadır. Kandil'e yuvalanmış PKK elebaşları Kılıçdaroğlu'na aleni destek yapıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor" dedi.

'SAYIN ERDOĞAN ANADOLU'NUN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ DELİKANLI LİDERDİR'

Partililere Recep Tayyip Erdoğan'a 'Evet' diyecek misiniz? diye sorduktan sonra 'Evet' yanıtı alan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu Isparta sana inanmayacak, milletimiz sana itibar etmeyecek. 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evindeki mutfağın olacak" dedi.

ABD ve Avrupa basınında, dergilerinde 'Recep Tayip Erdoğan gitsin' başlıkları kullanıldığını anlatan Bahçeli, "Türkiye'nin seçimleriyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin çok sayıda ülkesi, iç ve dış Türkiye karşıtı insanlar oyunlar kuruyor, yalanlar söylüyor. İftira yapıyorlar. Son günlerde bazı Amerika ve Avrupa ülkeleri dergilerinde 'Recep Tayip Erdoğan gitsin' diye başlık atıyorlar. Diyorum ki; Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anadolu'nun bağrından çıkmış bir delikanlı liderdir. Hans'a, Sam'a, Henry'e, Frank'a Recep Tayyip Erdoğan'ı ezdirmeyiz, Türk siyasetinde de sildirmeyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-05-13 13:47:23



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