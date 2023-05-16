Isparta belediye başkanının attan düşen kızı beyin kanaması geçirdi

Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), attan düşüp beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup, gözlem altında tutulacağı belirtildi.
Olay, 13 Mayıs'ta, merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-05-16 11:25:57
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