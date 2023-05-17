Isparta'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yolcu minibüsünün tarlaya devrildiği kazada şoför İbrahim Çataloğlu (25) öldü, 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında IspartaKonya kara yolunun Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Çataloğlu´nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve Şarkikaraağaç Kooperatifi'ne ait olan plakası öğrenilemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şoför İbrahim Çataloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Sakina Yaman (23), Gülbahar Bulut (18) ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2023-05-17 15:28:35



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