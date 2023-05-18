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Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

DHA

Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabanca ile vurarak öldüren Sezer Işık'a (38), hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 2 Ekim'de Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. Sezer Işık, ormandaki ağılda tartıştığı eşi Yadigar Işık'a tabancayla ateş etti. Yaralanan Işık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Sezer Işık'ı IspartaEğirdir kara yolunda yakalayıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sezer Işık hakkında, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Işık, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Işık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken; şikayetçi avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan avukat, sanık avukatı ve Yadigar Işık'ın babası ile kardeşleri salonda hazır bulundu.
'OLAY İSTEMEDEN BAŞIMA GELDİ'
Mahkeme başkanı, sanığa hakkında istenilen cezaya ilişkin savunmasını sordu. Sanık Işık, "Olay istemeden başıma geldi. Pişmanım" dedi. Müşteki avukatları ise suçun sabit olduğu ve sanığın daha önceki eylemlerini de hatırlatarak, en üst sınırdan ceza alması talebinde bulundu. Sanık avukatı da olayın kaza olduğunu savunarak, müvekkili için beraat talep ettiklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, Işık'ı istinaf yolu açık olmak üzere ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırdı. Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duyduğuna ilişkin bir kanaat oluşmaması, çocukların gözü önünde olayın cereyan etmesi gibi nedenlerden dolayı da 'takdir indirimi' uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı. Sanık hakkında 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verildi.
'ADALETE GÜVENİYORUM'
Duruşma sonrası konuşan Yadigar Işık'ın babası Ali Danışman, "Adalete güveniyorum" dedi. Ailenin avukatlarından Arif Ersoy ise "Bu olay, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Kadınlarımızın hiç kimsenin kölesi olmadığını, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Kadınlarımız eş olarak geldiği yerden kefenle gitmemesi gerektiğini, kimsenin onları gelinlikle çıkarıp, kefene koymayacağını, 1'inci Ağır Ceza Heyeti tüm dünyaya ilan etmiştir. Burada kadın haklarını savunmaktayız. Kadınlarımız kimsenin kölesi değildir. Kadınlarımız gittiği yerden kocalarının kurşunuyla mezara gitmemesi gerektiğini Türk adaleti, şu anda tüm dünyaya duyurmuştur. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştır. Mahkeme heyetini tebrik ve teşekkür ediyoruz. En ağır ceza verilmiş ve hiçbir indirim uygulanmamıştır" diye konuştu.
'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'
Avukat Büşra Danışman da "Kadınlarımızın her zaman arkasındayız, mücadelemiz devam edecektir, hiç korkmasınlar. Her türlü, her şekilde kadınlar olarak dimdik durduğumuzu ve onların yanında olduğumuzu bilsinler. 'Takdir indirimi' uygulanmadan bu şekilde emsal olacak bir karar verildi. Teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-05-18 14:38:32

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