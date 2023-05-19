Belediye başkanının attan düşen kızının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan, attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen'in (34) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde 13 Mayıs günü kendisine ait atı alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, ameliyat edildi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan, Mürüvvet Başdeğirmen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yazkan, "Hastamız yoğun bakım ünitemizde yoğun bakım, beyin cerrahisi ve nöroloji hocalarımız tarafından yakından takip edilmektedir, genel durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-05-19 17:02:00



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