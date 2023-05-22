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Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu; 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu; 1 ölü, 2 yaralı


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde mantarhanede çalışan R.C.A.'nın (17) oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği R.C.A.'nın mesai arkadaşlarından Emirhan Kahraman (17) öldü, B.Y. (18) ve M.Ö. (16) ise yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Tepeli köyünde meydana geldi. Köydeki bir mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kahraman ile B.Y. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Emirhan Kahraman, B.Y. ve M.Ö. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö. (17) jandarma tarafından gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2023-05-22 14:29:58

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