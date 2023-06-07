'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden çıkan gelinini inşatta ölü buldu

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden çıkan Semiha K. (46), kayınvalidesi tarafından bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu.

Şarkikaraağaç ilçesinde oturan Semiha K. dün saat 18.30 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Semiha K. bir süre sonra ŞarkikaraağaçKızıldağ yolu üzerindeki inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Semiha K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K.'nin ifadesine başvuruldu. E.K., gelininin 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Semiha K.'den haber alamayınca aramaya çıktığını anlatan E.K., bir süre sonra yapımı devam eden bir inşaatın bahçesinde gelinini hareketsiz yatarken gördüğünü, çevredeki çocukların yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğini aktardı. Semiha K.'nin cenazesinin Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-06-07 12:41:28



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