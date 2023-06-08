Kayınvalidesinin inşaatta ölü bulduğu kadın, toprağa verildi

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Semiha K.(46), kayınvalidesine 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden çıktıktan sonra bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Semiha K.'nin (46) intihar ettiği belirlenirken, cenaze Antalya'da toprağa verildi.

Şarkikaraağaç ilçesinde oturan Semiha K., 6 Haziran saat 18.30 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Semiha K. bir süre sonra ŞarkikaraağaçKızıldağ yolu üzerindeki inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Semiha K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K.'nin ifadesine başvuruldu. E.K., gelininin 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Semiha K.'den haber alamayınca aramaya çıktığını anlatan E.K., bir süre sonra yapımı devam eden bir inşaatın bahçesinde gelinini hareketsiz yatarken gördüğünü, çevredeki çocukların yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğini aktardı. Semiha K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Semiha K.'nin intihar ettiği tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-06-08 15:15:32



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