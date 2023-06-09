Savcı, dini nikahlı yaşadığı hamile kadını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da dini nikahla yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezen (19) için savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay, 1 Mart 2022'de Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile 1 yıldır dini nikahla yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Hem Karabuğa hem de karnındaki bebek hayatını kaybetti, yakalanan Şehmuz Gezen ise tutuklandı.

Şehmuz Gezen hakkında Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına, Gezen SEGBİS aracılığı ile katıldı, taraf yakınları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada zihinsel geriliği bulunduğu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve bu nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden gelen rapor görüşüldü.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Raporda Şehmuz Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğunun belirtildiğini ifade eden mahkeme heyetine, sanık avukatı itiraz etti. Sanık avukatı, "Müvekkilim hakkında düzenlenen raporda muayene esnasında sınırlı mental kapasitesi olduğu yazılırken, sonuç bölümünde ise cezai ehliyete haiz olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla çelişki oluşmuştur. Çelişkinin giderilmesi bakımından sanığın 4. Daire'den başka bir İhtisas Dairesi'ne sevk edilmesini talep ediyoruz" dedi. Gezen de rapor hakkında görüşünü soran mahkeme heyetine, "Ne söyleyeyim ki; söyleyecek bir şeyim yok" cevabını verdi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada sanığın amcasının eski eşi Nurdagül Özek de tanık olarak dinlendi. Özek, Raziye'nin, annesi Elvan Aydın ile kendi evinde görüştüğünü belirterek, Elvan'ın kendisine, 'Kızım Şehmuz'dan değil; kayınpederi Mehmet'ten hamile' dediğini, bu konuşmayı 12 yaşındaki oğlunun gizlice kaydettiğini ancak videonun bulunduğu telefonunun çalındığını iddia etti.

Savcı, Gezen'in 'hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını mütalaasında belirtti. Şikayetçi avukatlarının katıldığı mütalaaya, sanık avukatı ise itiraz etti. Yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti ise savunma için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2023-06-09 16:14:28



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