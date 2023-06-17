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Demirel, vefatının 8'inci yıl dönümünde anıldı

DHA

Demirel, vefatının 8'inci yıl dönümünde anıldı


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti´nin 9´uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8'inci yıl dönümünde gül yapraklarıyla süslenen anıt mezarının başında anıldı.
17 Haziran 2015'te hayatını kaybeden 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8'inci yılında İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarı başında törenle anıldı. Tören için Demirel'in anıt mezarının çevresi Isparta gülleriyle süslendi. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez ve Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, adli ve askeri erkan, eski bakan ve milletvekilleri, Demirel ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ku'ran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Halil Taş tarafından edilen dua ile başlayan törende Demirel'in özgeçmişi okundu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Demirel ailesine taziyelerin sunulmasıyla sona erdi.
Doğru Yol Partili eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, "Mezarı başında olmak beni duygulandırıyor. Onunla ömür boyu arkadaşlığımız, amir memurluğumuz oldu. Sayın Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı hizmetler onu daima Türk milletinin kalbinde yaşatacaktır. Onun huzurunda olmaktan dolayı bahtiyarlık duyuyorum. Ruhunun şad olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi
'DEMİREL DEMEK HİZMET DEMEK'
Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar ise "Demirel demek, yatırım, hizmet demek. Bugün Türkiye'de yürüdüğümüz yollarda, okuduğumuz okullarda, şifa bulduğumuz hastanelerde rahmetli Demirel'in imzası var. Türkiye aşığı ve demokrasi sevdalısı Demirel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2023-06-17 14:07:22

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