Üniversite öğrencisi Sena, silahlı saldırıda ağır yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)ISPARTA'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sena Aybike Kırdal, Ş.U. adlı erkek şüpheli tarafından tabanca ile sol göğsünün altından vurularak, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kırdal tedaviye alınırken, kaçan şüpheli ise yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 21 Haziran saat 07.30 sıralarında Modern Evler Mahallesi 3156 Sokak´ta meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sena Aybike Kırdal, henüz bilinmeyen nedenle Ş.U. adlı erkek şüphelinin saldırısına uğradı. Ş.U.'nun tabancayla ateş ettiği Sena Aybike Kırdal, sol göğüs altından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Sena Aybike Kırdal, tedaviye alındı. Sena Aybike Kırdal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.U. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ş.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2023-06-23 10:40:42
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