Otomobil refüjdeki ağaca çarptı; astsubay öldü, eşi ağır yaralı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da otomobilin refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada astsubay Ahmet Zübeyir Taş (29) hayatını kaybetti, eşi Aslı Taş (22) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Isparta Kara Havacılık Okulu'nda astsubay olarak görev yapan Ahmet Zübeyir Taş'ın kullandığı 32 ACY 761 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje çıktı ardından ağaca çarptı. Kazada, Ahmet Zübeyir Taş ile eşi Aslı Taş araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Ahmet Zübeyir Taş ağır yaralı olarak sevk edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan eşi Aslı Taş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin ön camı ile Aslı Taş'ın çantası refüjdeki ağacın dallarında asılı kaldı. Ön cam ve çanta, itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Otomobilin aküsü ise kaza yerinden 15 metre ileride bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-06-23 10:46:23



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