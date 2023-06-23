Otomobil refüjdeki ağaca çarptı; astsubay öldü, eşi ağır yaralı (2)

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ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden astsubay Ahmet Zübeyir Taş'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi. Eşi Aslı Taş'ın ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-06-23 16:56:42



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